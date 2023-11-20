Божович: «Карпин может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста»

Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович предположил, почему в Европе нет спроса на российских тренеров.

«Европа закрытая. Любому иностранному тренеру сложно найти работу в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов, если не построил там карьеру в роли игрока. Думаю, например, Карпин может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста. Он был большим игроком и провел успешный путь. Семак играл во Франции и, может быть, сможет переехать туда на повышение. Но в Англию точно никто не позовет работать, потому что там не любят русских», — цитирует Божовича Sport24.

По его мнению, должно пройти определенное количество времени, чтобы англичане снова полюбили российских футболистов и приглашали их к себе, как это было раньше с Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым и Романом Павлюченко.

Валерий Карпин на данный момент возглавляет «Ростов». Сергей Семак является главным тренером «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга под его руководством стал пятикратным чемпионом России.