Вандерсон — о периоде в «Динамо»: «Три человека сказали, что не хотят меня видеть. Дерьмовая история»
Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» высказался о периоде игры в «Динамо».
— Из «Краснодара» вы ушли в «Динамо», но провели там только 14 матчей. Почему?
— Это странная ситуация. Я приходил туда в статусе звезды, чтобы играть в старте.
Тогда клуб вернулся из ФНЛ, команда была слабой. Помню, мы играли со «Спартаком», где я отдал хорошую голевую передачу. Спустя два матча забил хороший гол «Амкару». На следующую игру я снова вышел в старте, а затем присел на скамейку. У меня нет объяснения, почему так случилось. Дальше я выходил только на замену.
Прошло полгода после моего трансфера, и три человека в клубе сказали, что больше не хотят меня видеть. Попросили найти другую команду.
— Три человека — из руководства?
— Да. Дерьмовая история. В то время структура клуба была плохой. Зато сейчас там все на высшем уровне. Многие это отмечают.
— А что говорил тренер?
— Они постоянно менялись. Говорили, что шансы будут. Я ждал, хорошо тренировался, но ничего не менялось. Ужасное время.
Вандерсон выступал за «Динамо» с 2017 по 2018 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1