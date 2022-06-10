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Баженов: «Ваноли останется в истории, как человек завоевавший Кубок. Нужно сказать ему спасибо»

Баженов поблагодарил Ваноли за работу после ухода из «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрока «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.

«Логично. Я так понимаю, что иностранцы начали уезжать из страны. Это точно не спортивная ситуация. Уход Ваноли — это история не про футбол. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Спасибо за Кубок, вообще за работу. Я вообще люблю людей, даже если кого-то не получилось. Я уверен, что они очень хотели добиться какого-то результата. Есть ощущение, что они хотели дальше продолжить работать и прогрессировать», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Также экс-игрок «Спартака» заявил, что Ваноли останется в истории, как человек завоевавший с командой Кубок России.

«Ваноли останется в истории, как человек завоевавший Кубок. Под его руководством «Спартак» завоевал Кубок — это важно в данной ситуации. Нужно сказать Ваноли спасибо. Человек долго держался. Сделал свою работу, хорошо ее выполнил», — отметил Баженов.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4721033-bylo-kruto-bazhenov-poblagodaril-paolo-vanoli-za-rabotu-posle-uhoda-iz-spartaka.html
Никита Баженов
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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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