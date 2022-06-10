Баженов: «Ваноли останется в истории, как человек завоевавший Кубок. Нужно сказать ему спасибо»

Бывший игрока «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.

«Логично. Я так понимаю, что иностранцы начали уезжать из страны. Это точно не спортивная ситуация. Уход Ваноли — это история не про футбол. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Спасибо за Кубок, вообще за работу. Я вообще люблю людей, даже если кого-то не получилось. Я уверен, что они очень хотели добиться какого-то результата. Есть ощущение, что они хотели дальше продолжить работать и прогрессировать», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Также экс-игрок «Спартака» заявил, что Ваноли останется в истории, как человек завоевавший с командой Кубок России.

«Ваноли останется в истории, как человек завоевавший Кубок. Под его руководством «Спартак» завоевал Кубок — это важно в данной ситуации. Нужно сказать Ваноли спасибо. Человек долго держался. Сделал свою работу, хорошо ее выполнил», — отметил Баженов.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.