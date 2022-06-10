Семин: «Результаты Ваноли в «Спартаке» не очень высокие. Ничего страшного для «Спартака» не произошло»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли из «Спартака».

«Ничего страшного не произошло. Результат, который показал Ваноли, не очень высокий. Десятое место в чемпионате и победа в Кубке — для «Спартака» это не самый высокий результат. Я не видел той игры, которую Ваноли хотел поставить. Каждую игру менялась тактика, игроки», — сказал Семин «СЭ».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России. Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.