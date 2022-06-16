Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Михаил Галактионов будет совмещать работу главным тренером «Нижнего Новгорода» с аналогичной должностью в молодежной сборной России.

«РФС согласовал старшему тренеру молодежной сборной Михаилу Галактионову возможность совмещать работу в сборной и клубе», — говорится в заявлении организации.

38-летний Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.

Сегодня, 16 июня специалист возглавил «Нижний Новгород». Галактионов сменил в команде Александра Кержакова, с которым клуб не стал продлевать контракт. Кержаков работал в «Нижнем Новгороде» с июня 2021 года.