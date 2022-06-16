Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:09

Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Михаил Галактионов будет совмещать работу главным тренером «Нижнего Новгорода» с аналогичной должностью в молодежной сборной России.

«РФС согласовал старшему тренеру молодежной сборной Михаилу Галактионову возможность совмещать работу в сборной и клубе», — говорится в заявлении организации.

38-летний Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.

Сегодня, 16 июня специалист возглавил «Нижний Новгород». Галактионов сменил в команде Александра Кержакова, с которым клуб не стал продлевать контракт. Кержаков работал в «Нижнем Новгороде» с июня 2021 года.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2450
Футбол
РПЛ
Молодежная сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Нижний Новгород» объявил о назначении Галактионова на пост главного тренера
Федотов обозначил игровую модель и рассказал, будет ли декларировать задачу ЦСКА в сезоне
«Нижний Новгород» подтвердил, что Александр Кержаков покинул должность главного тренера команды
Новый главный тренер ЦСКА — о своей фамилии: «Мне предстоит доказать, что для ЦСКА я достоин стоять в одном ряду с двумя другими Федотовыми»
Федотов признался, что примеры Газзаева и Слуцкого, тренировавших у Гинера по семь лет, повлияли на его решение возглавить ЦСКА
Федотов объяснил, почему ушел из «Сочи» и возглавил ЦСКА: «Если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» объявил о назначении Галактионова на пост главного тренера

Гендиректор «Нижнего Новгорода» оценил назначение Галактионова на пост главного тренера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости