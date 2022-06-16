«Герта» интересуется Алексом Кралом

«Герта» интересуется полузащитником «Спартака» Алексом Кралом, сообщает Bild.

По информации немецкого издания, в ближайшее время клуб может начать переговоры с руководством красно-белых.

Отметим, что недавно бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести семь матчей за «Спартак». Контракт чешского хавбека с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.