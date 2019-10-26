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Бывший игрок ЦСКА Бавыкин вошел в штаб «Динамо»

26 октября 2019, 20:54

Бывший футболист ряда российских клубов Юрий Бавыкин вошел в тренерский штаб «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Он будет ассистировать Кириллу Новикову, в штаб которого также входят Виталий Гришин и тренер вратарей Дмитрий Изотов.

У 46-летнего Бавыкина есть тренерская лицензия категории A.

Бавыкин за годы игровой карьеры провел более трехсот матчей, выступая на высшем уровне за столичный ЦСКА, нижегородский «Локомотив», «Ладу», «Крылья Советов» и «Сокол». Также он выступал за юношеские и молодежные сборные СССР, СНГ и России.

По окончании игровой карьеры Бавыкин работал в динамовской Академии имени Льва Яшина, затем в брянском «Динамо», «Факеле», «Спартаке-2» и российской молодежке.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14786

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