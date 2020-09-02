Бывший игрок «Амкара» Йовичич перешел в «Урал»

Полузащитник Бранко Йовичич перешел из «Црвены Звезды» в «Урал», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев. 27-летний хавбек будет выступать под номером 27.

Йовичич уже прилетел в Екатеринбург, накануне он прошел медобследование и заключил контракт.

27-летний Йовичич три года выступал за «Амкар» (с 2014 по 2015 год на правах аренды из австрийского клуба ЛАСК, с 2015 по 2017-й — на постоянной основе).

В прошлом сезоне Йовичич провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В нынешнем он уже успел дважды выйти на поле в чемпионате Сербии.