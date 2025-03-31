Азаров: «Осинькин всегда нуждается в поддержке. Он должен чувствовать ее»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Крыльев Советов» в этом сезоне.

— Замечательная игра «Крыльев Советов» против «Локомотива». Приятно, что игроки написали после матча, и с Игорем Витальевичем Осинькиным мы созвонились. Приятно, что команда проявила характер в тот момент, когда это было очень нужно. Победа важна не только, как набор очков, но и в плане характера.

— Ходит очень много слухов о возможной отставке Игоря Осинькина.

— Это все слухи, домыслы, и расследование, конечно, нервирует команду, может сказаться на футболистах. Они тоже люди, хоть и профессионалы. Игорь Витальевич уже всем доказал, что он прекрасный тренер. Мне кажется, Осинькин всегда нуждается в поддержке. Он должен чувствовать ее, тогда все сложится у него и команды, — сказал Азаров «СЭ».

«Крылья Советов» после 22-го тура занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.