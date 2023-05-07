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Бородюк — о поражении «Торпедо»: «Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями от поражения команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5).

«В этом году у «Торпедо» за год сменилось 4 президента, 4 тренера. На мой взгляд, с точки зрения футбола, это всегда негативно сказывается на выступлении любого клуба. Что касается футболистов, с приходом каждого нового тренера, они заявляют, какие новые методики, какие супертренировки, какое классное питание, какая атмосфера, но, когда выходят на поле забывают о своих главных задачах и о своем значении.

Они должны здесь и сейчас проявлять свои лучшие качества. Они должны стараться выиграть каждый матч. А пока у «Торпедо» было очень много разговоров, не связанных с футбольными требованиями. Есть поговорка: выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер. Футболистам из «Торпедо» сейчас будет тяжело, но они все понимают. Должны бороться до конца. На многих футболистов, возможно, обратят внимание другие клубы», — сказал Бородюк «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками после 26 матчей занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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