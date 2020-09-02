Бывший генеральный директор «Спартака» высказался о Зареме Салиховой

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о влиянии супруги владельца красно-белых Леонида Федуна на клуб.

— Зарема Салихова — человек, о котором много говорят в последнее время. Насколько велик ее вклад в клубные дела?

— Не хочу комментировать ее присутствие в «Спартаке». Когда я работал, мы не были знакомы, познакомились только в конце июня-начале июля. Поэтому не могу никак судить о ее роли.

— Вы говорили, что все решения принимает совет директоров. Мнение Федуна всегда решающее? Кто-нибудь может его переубедить?

— У него по любому вопросу есть право вето — председатель совдира, его мнение весомо. Но решения все равно принимаются простым большинством. При этом Леонид Арнольдович открыт к дискуссиям, готов выслушать мнения. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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