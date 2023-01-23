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Нигматуллин: «Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосферы в коллективе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы, который почти три месяца пребывает в статусе свободного агента.

«То, что Дзюба не может найти себе клуб, такое может случиться с каждым. Так происходит даже с Роналду или с Месси. Ведь, чем ближе футболист к концу карьеры, тем на него ниже спрос, это происходит и с Дзюбой. Мы можем предположить, что гипотетически он может играть в любой стране. Но сейчас вопрос стоит в какой клуб подойдет Артем. Ведь мы видим, что трансферное окно в России закрывается и никто из отечественных команд не горит желание подписывать проблемного игрока.

Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосфере в коллективе, все знают, что он может быть токсичен. Плюс не понятно в какой форме Артем сейчас находится, поэтому подписывать с ним контракт — огромный риск. Поэтому сейчас мы можем ждать от него только какие-то суперэкзотические варианты, неожиданные. Но сильные команды вряд ли уже будут рисковать и подписывать контракт с Дзюбой. Турция сыграла для него плохую роль», — сказала Нигматуллин Metaratings.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-dzyuba-problemnyi-futbolist-s-tochki-zreniya-atmosfery-v-kollektive-on-mozhet-byt-toksichen-222167/
Артем Дзюба
Руслан Нигматуллин
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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