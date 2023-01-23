Нигматуллин: «Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосферы в коллективе»

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы, который почти три месяца пребывает в статусе свободного агента.

«То, что Дзюба не может найти себе клуб, такое может случиться с каждым. Так происходит даже с Роналду или с Месси. Ведь, чем ближе футболист к концу карьеры, тем на него ниже спрос, это происходит и с Дзюбой. Мы можем предположить, что гипотетически он может играть в любой стране. Но сейчас вопрос стоит в какой клуб подойдет Артем. Ведь мы видим, что трансферное окно в России закрывается и никто из отечественных команд не горит желание подписывать проблемного игрока.

Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосфере в коллективе, все знают, что он может быть токсичен. Плюс не понятно в какой форме Артем сейчас находится, поэтому подписывать с ним контракт — огромный риск. Поэтому сейчас мы можем ждать от него только какие-то суперэкзотические варианты, неожиданные. Но сильные команды вряд ли уже будут рисковать и подписывать контракт с Дзюбой. Турция сыграла для него плохую роль», — сказала Нигматуллин Metaratings.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.