«Торпедо» сыграло вничью в товарищеском матче с «Аланией»

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«Торпедо» сыграло вничью в товарищеском матче с «Аланией» со счетом 1:1.

В составе бело-голубых голом отметился полузащитник Марио Чурич. За «Аланию» забивал форвард Андрей Мазурин.

Отметим, что матч проходил в формате четырех таймов по 30 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Алания» — «Торпедо» — 1:1 (1:0)

Голы: Мазурин, 20 (1:0). Чурич, 114 (1:1).

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Енин, Савич, Караев, Лаптев, Турищев, Эркинов.

23 января.