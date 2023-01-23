Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«Торпедо» сыграло вничью в товарищеском матче с «Аланией»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Торпедо» сыграло вничью в товарищеском матче с «Аланией» со счетом 1:1.

В составе бело-голубых голом отметился полузащитник Марио Чурич. За «Аланию» забивал форвард Андрей Мазурин.

Отметим, что матч проходил в формате четырех таймов по 30 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Алания» — «Торпедо» — 1:1 (1:0)

Голы: Мазурин, 20 (1:0). Чурич, 114 (1:1).

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Енин, Савич, Караев, Лаптев, Турищев, Эркинов.

23 января.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Торпедо (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Канчельскис: «Хочется посмотреть, как Семак будет работать за рубежом»
Нигматуллин: «Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосферы в коллективе»
Новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал о своих сильных сторонах
Новичок «Динамо» Майсторович поделился впечатлениями от первого сбора с командой
Тошич: «Придет день, когда Россия сможет участвовать на международной арене»
Тошич: «ЦСКА скоро будет бороться за чемпионство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «ПСВ — отличный трамплин для Сперцяна. Все скауты мира следят за футболистами этой команды»

Нигматуллин: «Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосферы в коллективе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости