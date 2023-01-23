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Канчельскис: «Хочется посмотреть, как Семак будет работать за рубежом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пора попробовать свои силы в Европе.

«Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу? Думаю, Семаку. Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом». Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом. Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе. Пожелаю Семаку только удачи и счастья!» — заявил Канчельскис Sport24.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. За это время вместе с питерской командой он 4 раза выиграл РПЛ, трижды Суперкубок России и один раз становился победителем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-kanchelskis-khochetsya-posmotret-kak-semak-budet-rabotat-za-rubezhom-on-mozhet-trenirovat-v-lyuboy-lige-v-yevrope
Андрей Канчельскис
Сергей Семак
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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