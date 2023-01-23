Канчельскис: «Хочется посмотреть, как Семак будет работать за рубежом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пора попробовать свои силы в Европе.

«Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу? Думаю, Семаку. Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом». Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом. Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе. Пожелаю Семаку только удачи и счастья!» — заявил Канчельскис Sport24.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. За это время вместе с питерской командой он 4 раза выиграл РПЛ, трижды Суперкубок России и один раз становился победителем Кубка страны.