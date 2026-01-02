Тарпищев усомнился в любви Промеса к России
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об экс-полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.
— Промес всегда тепло вспоминал о России. Его нельзя назвать патриотом страны?
— После наркотиков можно что угодно сказать (Смеется.).
Ранее Тарпищев заявил «СЭ», что легионеры «Спартака» не являются патриотами клуба.
16 декабря 2025 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос 33-летнего футболиста о досрочном освобождении. 20 июня Промеса доставили из ОАЭ в Нидерланды на самолете в сопровождении Королевской военной полиции и заключили под стражу. На родине игрок приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.
Нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. В сезоне-2024/25 Промес играл за «Юнайтед» из Дубая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|2 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1