Тарпищев усомнился в любви Промеса к России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об экс-полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

— Промес всегда тепло вспоминал о России. Его нельзя назвать патриотом страны?

— После наркотиков можно что угодно сказать (Смеется.).



Ранее Тарпищев заявил «СЭ», что легионеры «Спартака» не являются патриотами клуба.

16 декабря 2025 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос 33-летнего футболиста о досрочном освобождении. 20 июня Промеса доставили из ОАЭ в Нидерланды на самолете в сопровождении Королевской военной полиции и заключили под стражу. На родине игрок приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.



Нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. В сезоне-2024/25 Промес играл за «Юнайтед» из Дубая.