«Зенит» — ЦСКА: Малком открыл счет на последней минуте первого тайма

Форвард «Зенита» Малком открыл счет в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:0.

На последней минуте первого тайма бразилец пробил с линии штрафной армейцев в правый от себя угол.

Малком забил первый для себя гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Матч с ЦСКА стал для него пятым в чемпионате России-2022/23, в предыдущих четырех встречах он сделал три голевых передачи.