Бывший директор академии «Локомотива»: «Значит, будем бороться за вторую восьмерку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев скептически оценил перспективы команды.

«Что будет дальше? Если все так и останется, если господин Плутник будет руководить, то ничего хорошего не будет. Олегу Валентиновичу надо принять решение и убрать Плутника от руководства футбольного клуба. Все беды только от него. Все ключевые решения принимает именно этот человек. Все назначения исходят от него или согласовываются с ним. Если он согласен с такими кондиломами, которые приходят в наш клуб, то это говорит о том, что он так видит футбол. Значит, будем бороться за вторую восьмерку», — сказал Кузьмичев.

«Локомотив», набравший три очка в первых пяти матчах, идет на 13-й позиции. В следующем туре москвичи 20 августа сыграют в гостях с подмосковными «Химками»