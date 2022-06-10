Шлеменко — об уходе Ваноли из «Спартака»: «Сегодня обещает одно, а завтра другое. На то он и итальянец»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Не вижу ничего такого. Иностранцы всю жизнь работали по контракту. Зачем слушать то, что он обещал? Какая разница? Зачастую они могут говорить все, что угодно, но нужно смотреть в контракт, какие у него были обязательства. И как он расторг этот контракт, отработал его до конца или нет. Считаю, на это нужно смотреть, а не на то, что он обещал. Сегодня специалист обещает одно, а завтра другое. На то он и итальянец. Нужно своих тренеров воспитывать. Делать ставку на своих специалистов. Спору нет, время упущено. Но в этом плане нужно больше делать свою работу, а не ждать, кто какую помощь пообещает», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.