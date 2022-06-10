Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:54

Шлеменко — об уходе Ваноли из «Спартака»: «Сегодня обещает одно, а завтра другое. На то он и итальянец»

Читать «СЭ» в

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Не вижу ничего такого. Иностранцы всю жизнь работали по контракту. Зачем слушать то, что он обещал? Какая разница? Зачастую они могут говорить все, что угодно, но нужно смотреть в контракт, какие у него были обязательства. И как он расторг этот контракт, отработал его до конца или нет. Считаю, на это нужно смотреть, а не на то, что он обещал. Сегодня специалист обещает одно, а завтра другое. На то он и итальянец. Нужно своих тренеров воспитывать. Делать ставку на своих специалистов. Спору нет, время упущено. Но в этом плане нужно больше делать свою работу, а не ждать, кто какую помощь пообещает», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

Паоло Ваноли. Семин: «Результаты Ваноли в «Спартаке» не очень высокие. Ничего страшного для «Спартака» не произошло»
ФК Спартак (Москва)
Александр Шлеменко
Паоло Ваноли
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Карпин, Бердыев и еще пять тренеров для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак»

ЦСКА предложил «Ривер Плейту» приобрести Гайча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости