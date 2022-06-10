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ЦСКА предложил «Ривер Плейту» приобрести Гайча

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА предложил «Ривер Плейту» приобрести нападающего Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.

По инфомармации источника, аргентинский клуб продолжает искать замену нападающему Хулиану Альваресу, который перейдет в «Манчестер Сити».

Отмечается, что среди вариантов замены 22-летнего аргентинца «Ривер Плэйт» рассматривает нападающих Валентина Кастельяноса из «Нью-Йорк Сити», Мигеля Борха из «Хуниора» и Луиса Суареса из «Атлетико».

Напомним, что прошедший сезон Гайч провел в аренде в «Уэске». На счету нападающего 1 гол и 3 передачи в 28 матчах за испанский клуб. Контракт 23-летнего аргентинца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.tycsports.com/river-plate/river-adolfo-gaich-fue-ofrecido-la-postura-del-club-id441454.html
Адольфо Гайч
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