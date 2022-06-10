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Сегодня, 10:46

Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил, какой тренер должен возглавить «Спартак» после ухода Паоло Ваноли.

«В «Спартаке» должен быть тренер, которые знает традиции клуба. Это большая команда с большими традициями. Тот тренер, который сможет найти лучшие качества игроков и развить их до максимально возможных. Тогда будет и результат, и игра», — сказал Семин «СЭ».

9 июня «Спартак» объявил об уходе итальянского специалиста.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России. Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

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