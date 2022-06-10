Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил, какой тренер должен возглавить «Спартак» после ухода Паоло Ваноли.

«В «Спартаке» должен быть тренер, которые знает традиции клуба. Это большая команда с большими традициями. Тот тренер, который сможет найти лучшие качества игроков и развить их до максимально возможных. Тогда будет и результат, и игра», — сказал Семин «СЭ».

9 июня «Спартак» объявил об уходе итальянского специалиста.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России. Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.