Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:26

Вилков: «Меня тошнит, когда Слуцкий говорит: «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

Вилков заявил, что его тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Михаил Вилков эмоционально высказался о вылете «Рубина» в ФНЛ.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю — неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью со Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов. Не знаю, кто и что говорит про «Рубин», но в слове «позор» касательно вылета в ФНЛ есть доля правды. Друзья прислали видео с матча «Рубин» — «Уфа» и подписали: «Болельщики «Рубина» бьют Слуцкого». На самом деле на видео была драка болельщиков.

Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч. Потом поймал себя на мысли, что это видео — весь сезон «Рубина»: клуб били все — кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Также экс-арбитр заявил, что казанский клуб не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжелой ситуации

«Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжелой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: „Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить“, — Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льет в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров», — добавил Вилков.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4708179-vilkov-menya-toshnit-kogda-sluckij-govorit-rubin-vyletel-v-fnl-iz-za-uhoda-legionerov.html
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрист полузущитника «Спартака» Игнатова: «Не удивлены вбросом накануне кубкового финала»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости