Вилков: «Меня тошнит, когда Слуцкий говорит: «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

Вилков заявил, что его тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров

Бывший арбитр Михаил Вилков эмоционально высказался о вылете «Рубина» в ФНЛ.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю — неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью со Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов. Не знаю, кто и что говорит про «Рубин», но в слове «позор» касательно вылета в ФНЛ есть доля правды. Друзья прислали видео с матча «Рубин» — «Уфа» и подписали: «Болельщики «Рубина» бьют Слуцкого». На самом деле на видео была драка болельщиков.

Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч. Потом поймал себя на мысли, что это видео — весь сезон «Рубина»: клуб били все — кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Также экс-арбитр заявил, что казанский клуб не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжелой ситуации

«Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжелой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: „Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить“, — Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льет в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров», — добавил Вилков.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.