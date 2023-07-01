Бывший арбитр ФИФА верит, что Карасев вернется на международную арену

Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев заявил, что приглашение российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является для него окрыляющим.

«Очень хочется верить, что Сергей вернется к работе на международной арене, тем более у него футбольно-судейский возраст, который позволяет это сделать. Конечно, тот простой, который сейчас мы наблюдаем, не идет на пользу никому, в первую очередь Сергею, потому что нужно искать определенную мотивацию, чтобы продолжать работать без международных матчей. Конечно, для него это окрыляющая новость, новый вызов, хочется пожелать, чтобы это не просто было приглашением на семинар, а следующим шагом будет уже назначение на международные матчи. А как будет на самом деле — никто не знает, хочется верить в лучшее, поэтому это хорошая новость, новый вызов, такой окрыляющий», — приводит слова Николаева ТАСС.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.