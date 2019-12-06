Бывшая жена Кержакова сообщила, что они заключили мировое соглашение

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила в Instagram, что они заключили мировое соглашение.

— Мы с бывшим супругом подписали мировое соглашение. Хочу вам рассказать, как я пришла к этому решению. Как бы банально это не звучало, наверное, я бы никогда не пошла на подобное при других обстоятельствах, честно.

Дело в том , что когда ты долго находишься в разлуке с ребенком и возможности увидеть его нет, в голове рождается четкое убеждение, что подобная ситуация может повториться.

Поэтому когда Яна Рудковская предложила мне попробовать договориться, конечно, я восприняла все в штыки, в большей степени именно из — за устоявшегося страха , что сына снова заберут. Головой я понимала , что такой ситуации не может произойти (суд давно определил местопроживание со мной), но вот этот психологический барьер не давал мне переступить через себя. И я думаю каждая мама , оказавшаяся однажды в подобной ситуации, меня поймет.

Плюс меня душили обиды, кто бы что ни говорил, их очень — очень трудно отпустить, где-то присутствовало и желание сделать больно, ведь больно сделали и мне.

Но я согласна с Яной, что, в первую очередь, во всей этой ситуации главным пострадавшим явился наш сын, который абсолютно ни в чем не виноват, и, что бы не произошло между родителями, Тема не должен страдать от того, что два человека не в состоянии договориться без помощи из вне.

Тут нет ни моей грамотной позиции, ни его, бракоразводный процесс и все, что происходит после него, просто напросто рождает в тебе обиду и злость (зачем я буду сейчас вас обманывать) по отношению к некогда близкому человеку. И крайней трудно быть благородной, но другого пути нет, если я хочу , чтобы у моего сына было оба родителя.

И, наверное, я бы искренне хотела пожелать это всем парам, находящимся в подобной ситуации — а работая с такими несложившимися браками очень много за последнее время, я поняла одно — война никогда ни к чему не приведет, это путь в никуда, всегда нужна медиация.

Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации, быть мудрее. Не ради себя, а ради человека , чья жизнь только начинается, и ребенок точно не виноват в том.

Официально на содержание третьего ребенка — от Миланы Тюльпановой — Александр Кержаков обязан выплачивать алименты в размере 1/4 части от всех видов заработка.