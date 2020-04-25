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«Бюджет наполнялся прежде всего за счет водочной лихорадки». Яновский — о финансировании «Алании"-1995

14:25
Игорь Яновский (второй слева) в составе «Алании». Фото Григорий Филиппов
Игорь Яновский (второй слева) в составе «Алании». Фото Григорий Филиппов
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Экс-полузащитник «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский рассказал о продаже чемпионского «мерседеса» за победу клуба из Владикавказа в чемпионате России-1995.

— Сравнивали ли мы свои доходы с заработками в других клубах? — Не думаю, что они существенно отличались от того, что платили в московском «Спартаке» или «Роторе», но финансы в то время были непрозрачные, — цитирует Teamrussia.pro. — Что касается «Спартака-Алании», то бюджет наполнялся прежде всего за счет водочной лихорадки.

Как говорили тогда в Северной Осетии, в каждом подвале разливали водку, которую потом продавали по всей стране. Слышал, что с цехами, которых была тьма (по некоторым данным, на территории республики после отмены Борисом Ельциным госмонополии на производство и продажу алкоголя было сосредоточено более 200 предприятий), договаривались, и они определенную часть прибыли направляли на содержание футбольной команды. Откуда еще маленькой республике было взять большие средства?

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/russkie-sezony/mersedes-za-pobedu-v-chempionate-95-go-srazu-prodal-na-devyatke-bylo-bezopasnee-vospominaniya-igorya-yanovskogo/

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