Бюджет «Динамо» рассчитан с учетом колебаний курса рубля

По данным «СЭ», повышение курса валюты в последние два дня не спровоцировало руководителей «Динамо» на какие-то ответные меры. Клуб работает в штатном режиме.

Некоторые расходы привязаны к курсу евро, однако его повышение пока не столь значительно, чтобы на него реагировать. Бюджет бело-голубых рассчитан с учетом возможных колебаний курса рубля. Нынешние показатели не представляют угрозы для исполнения обязательств «Динамо». (Константин Алексеев)