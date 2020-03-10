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Бюджет «Динамо» рассчитан с учетом колебаний курса рубля

13:17
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По данным «СЭ», повышение курса валюты в последние два дня не спровоцировало руководителей «Динамо» на какие-то ответные меры. Клуб работает в штатном режиме.

Некоторые расходы привязаны к курсу евро, однако его повышение пока не столь значительно, чтобы на него реагировать. Бюджет бело-голубых рассчитан с учетом возможных колебаний курса рубля. Нынешние показатели не представляют угрозы для исполнения обязательств «Динамо». (Константин Алексеев)

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