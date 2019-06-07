Быстров объяснил, почему после "Тосно" у него не было клуба

Ассистент главного тренера юношеской сборной России (U17) Владимир Быстров в интервью "СЭ" рассказал, почему "Тосно" стал последним клубом в его карьере. По его мнению, многие некачественные футболисты меняют команды только благодаря агентам.

– У вас есть ответ – почему после "Тосно" никуда не звали?

– Невыгодно что-то делать для футболиста, на котором потом не заработаешь. Лучше пригласить молодого. Но если у твоего агента друзья в каком-то клубе, взять могут. Посмотрите, сколько некачественных футболистов ходят из команды в команду! Агенты пристраивают! А те сидят, особо нигде на них не рассчитывают.

– У вас-то агент был мощный – Павел Андреев. Неужели не пытался помочь?

– Не хочу об этом говорить. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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