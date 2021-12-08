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Быстров — о Гамуле: «Он никогда не боялся говорить правду»

10:34
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Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Хороший дядька. Всегда был на позитиве. Он никогда не боялся говорить правду. Мои соболезнования», — сказал Быстров «СЭ».

О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017-го года на протяжении двух лет был селекционером клуба.

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