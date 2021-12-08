Быстров — о Гамуле: «Он никогда не боялся говорить правду»
10:34
Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.
«Хороший дядька. Всегда был на позитиве. Он никогда не боялся говорить правду. Мои соболезнования», — сказал Быстров «СЭ».
О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».
Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017-го года на протяжении двух лет был селекционером клуба.
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