Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере ростовчан Игоре Гамуле, сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Гамула скончался сегодня, 8 декабря в возрасте 61 года. Причины смерти не уточняются. Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год, в период с 2011 по 2020 год он тренировал основную и молодежную команды ростовчан.

Матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» состоится 11 декабря, начало — в 19.00 (мск).