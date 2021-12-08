Матч «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об Игоре Гамуле
Матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об Игоре Гамуле
10:55
Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере ростовчан Игоре Гамуле, сообщает пресс-служба премьер-лиги.
Гамула скончался сегодня, 8 декабря в возрасте 61 года. Причины смерти не уточняются. Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год, в период с 2011 по 2020 год он тренировал основную и молодежную команды ростовчан.
Матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» состоится 11 декабря, начало — в 19.00 (мск).
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