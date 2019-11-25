Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы»(1:1). Для специалиста это была дебютная встреча в карьере.

— Для меня всё быстро и неожиданно произошло, пришлось руководить командой. Футболисты встряхнулись, прежде всего в психологическом плане, — цитирует Rusfootball Березовского. — Самоотдача, бойцовские качества были на самом высоком уровне.



Если брать футбольную сторону вопроса, хотелось бы, чтобы на поле было ещё больше разумных и конструктивных действий. В концовке этого чуть-чуть не хватило, не смогли дотерпеть.



Рано подсели? В современном футболе многие команды стараются удержать победный счет. Сколько бы мы не говорили, сколько бы мы не подталкивали игроков, у них в подсознании остаётся желание удержать этот счет. Как правило один эпизод все решает.



— Какую задачу поставили до конца календарного года?



— Никакой. Поставили задачу поднять моральный дух команды. Сегодня об этом нечего говорить, он был на высоком уровне. Никаких конкретных задач, количества очков не было. Задача как можно быстрее выбраться из этой ямы. Но это задача для всей команды.

Уфа — Сочи

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