Бышовец призвал сохранить лимит на легионеров

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что существующий лимит на легионеров полезен и его необходимо оставить.

«Лимит обязательно нужно сохранить, — заявил Бышовец «СЭ». Это единственная возможность, которая позволяет молодым российским игрокам получить практику на поле. Зарубежные качественные игроки полезны, они для наших молодых создают наглядный пример, они создают условия конкуренции.

Но таких легионеров крайне мало. Как правило, приезжают игроки, которые не обладают теми качествами, чтобы стать примером для молодых. Конечно, это легкий заработок — зачем воспитывать своих, если можно купить? Я крайне негативно к этому отношусь.

Я считаю, необходимо в стране развивать систему детско-юношеских спортивных школ и систему спортивных интернатов. Только так мы можем добиться развития силовых и игровых качеств у молодых игроков", — сказал Бышовец.

3 февраля, президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал о возможном отмене лимита на легионеров. Он заявил, что лимит позволяет найти баланс между интересами клубов и сборных. Президент РФС считает, что лимит не тот фактор, который создает проблемы российскому футболу.

(Артем Бухаев)