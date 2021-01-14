Бышовец считает, что Кокорин не заиграет нигде, кроме «Сочи»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение, что приглашение нападающего Александра Кокорина в «Спартак» — это ошибка. По его словам, сейчас в клубе не знают, что делать с футболистом.

«Еще перед началом сезона я говорил о том, что лучше наигрывать в «Зените» Андрея Мостового, а не Кокорина, — цитирует «РИА Новости» Бышовца. — Потом я говорил, что приглашение Кокорина в «Спартак» — это ошибка. Считаю, что все эти сообщения о том, что Кокориным интересуются клубы Италии — это фейковые вбросы. Не думаю, что кому-то он там нужен. Шамиль Газизов привел Кокорина и Остона Урунова в «Спартак», и теперь там не знают, что с этими игроками делать. Это проблема проблем.

Кокорина не формировали. И когда у главного тренера Андрея Кобелева (в московском «Динамо») спрашивали, он говорил, что вот есть тренировки, Кокорин должен приходить и работать. Кокорин нигде не заиграет, а если заиграет, то в «Сочи»".

Кокорин в среду сообщил, что отправится на первый сбор со «Спартаком». Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны нескольких итальянских клубов.