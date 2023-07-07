Агент Джикии: «Хочет ли Георгий остаться в «Спартаке»? Время покажет»
Вадим Шпинев, агент защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии ответил на вопрос о будущем своего клиента в московском клубе и рассказал о ходе восстановления футболиста от травмы.
«Георгий Джикия сейчас восстанавливается после перенесенной операции во время отпуска. У него все в порядке, скоро будет работать в общей группе без ограничений. Продление контракта? Посмотрим, что думает новое руководство и менеджмент «Спартака». Мы пока с ними не встречались и не обсуждали.
После травмы Георгий работает практически в полную силу, но есть небольшое ограничение, связанное с прямыми контактами и единоборствами. Он работает в защитной маске. Доктора поставили определенное время, чтобы, не дай бог, не повредить лицевые кости. Была проделана большая работа, исправляли перегородку. Осталось еще немного. Я думаю, он вернется к первому туру. Самое главное, что он, как и все футболисты, в нагрузках. За единственным исключением — это контактные упражнения, где может прилететь локоть или мяч попасть в упор. Только в этом опасения, остальное он все делает. Хочет ли Джикия остаться в «Спартаке»? Время покажет», — приводит Metaratings слова Шпинева.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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