Бышовец назвал дуэт Кассьерры и Сергеева лучшим в РПЛ
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о нападающих «Зенита» Матео Кассьерре и Иване Сергееве.
«Переход на двух нападающих в лице Кассьерры и Сергеева напрашивался давно, атака «Зенита» стала намного убедительнее. Колумбиец набрал оптимальную форму, а Иван отлично его дополняет и создаёт моменты для завершения. Думаю, что дуэт Кассьерры и Сергеева действительно можно назвать лучшим в РПЛ на данный момент», — сказал Бышовец RT.
9 ноября Сергеев попал в число номинантов на звание лучшего игрока РПЛ в октябре.
Источник: RT
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|
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|3
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|14:00
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Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
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|
Сочи – Рубин
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|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
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Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
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Спартак
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|1
|3
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