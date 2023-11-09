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Сегодня, 16:55

Бышовец: «В матче «Зенит» — «Краснодар» нас ждет зрелище!»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Петербуржцы уже пережили некий спад после ухода Малкома, но все равно можно говорить о преимуществе южан, хоть на команде и сказывается усталость. «Краснодар» и «Зенит» — две равные по силам команды. Последний матч краснодарцы провели на очень хорошем уровне, состав сбалансирован, есть концепция развития клуба. Команда играет в атакующий футбол, который оставляет хорошие шансы на победу в чемпионате, но психологически играть с питерцами очень сложно, — приводит слова Бышовца «РБ Спорт». — Игра с двумя центральными нападающими сделала «Зенит» более разнообразным. Ничья не устроит хозяев, но и молодые футболисты «Краснодара» стали мудрее и их уровень достаточно высокий. Нас ждет зрелище в этом матче!».

После 14 туров краснодарцы с 31 очком лидируют в чемпионате России-2023/24, опережая клуб из Санкт-Петербурга на 2 очка.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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