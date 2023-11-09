Бышовец: «В матче «Зенит» — «Краснодар» нас ждет зрелище!»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Петербуржцы уже пережили некий спад после ухода Малкома, но все равно можно говорить о преимуществе южан, хоть на команде и сказывается усталость. «Краснодар» и «Зенит» — две равные по силам команды. Последний матч краснодарцы провели на очень хорошем уровне, состав сбалансирован, есть концепция развития клуба. Команда играет в атакующий футбол, который оставляет хорошие шансы на победу в чемпионате, но психологически играть с питерцами очень сложно, — приводит слова Бышовца «РБ Спорт». — Игра с двумя центральными нападающими сделала «Зенит» более разнообразным. Ничья не устроит хозяев, но и молодые футболисты «Краснодара» стали мудрее и их уровень достаточно высокий. Нас ждет зрелище в этом матче!».

После 14 туров краснодарцы с 31 очком лидируют в чемпионате России-2023/24, опережая клуб из Санкт-Петербурга на 2 очка.