Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков затронул тему своего ухода из команды летом 2019 года.

«Тосно» надо было забивать", — написал один из подписчиков Глушакова в комментариях под последним постом полузащитника в Instagram, вспоминая промах игрока в полуфинале Кубка России-2017/18 (тогда «Спартак» уступил «Тосно» в серии пенальти).

«Не в этом дело, заказ был просто. Просто не все отвечают за свои слова и встретиться не могут, а правда одна!», — ответил Глушаков.

Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года, расторгнув контракт с клубом. Осенью 2018 года хавбек стал участником конфликта с возглавлявшим на тот момент красно-белых Массимо Каррерой, который отстранил футболиста от работы с основным составом. После ухода Карреры Глушаков вернулся в основу, однако фанаты «Спартака» негативно восприняли это и требовали избавиться от футболиста.