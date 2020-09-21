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«Был сторонником того, чтобы оставить 6+5». Генеральный директор «Рубина» — о лимите на легионеров

16:16

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о лимите на легионеров в Тинькофф-РПЛ.

— Разговоров о лимите не было. Мы же не можем каждый год что-то менять. Я был сторонником оставить старый лимит (6+5 на поле). Потому что мы не понимали, что нам даст новый. Но большие клубы настаивали, поэтому приняли это решение. Теперь те же большие клубы говорят, что решение неправильное. Давайте посмотрим. Я так и не понял эту идею. Нельзя метаться.

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