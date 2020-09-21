Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о лимите на легионеров в Тинькофф-РПЛ.

— Разговоров о лимите не было. Мы же не можем каждый год что-то менять. Я был сторонником оставить старый лимит (6+5 на поле). Потому что мы не понимали, что нам даст новый. Но большие клубы настаивали, поэтому приняли это решение. Теперь те же большие клубы говорят, что решение неправильное. Давайте посмотрим. Я так и не понял эту идею. Нельзя метаться.