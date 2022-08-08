Гжегож Крыховяк поддержал решение Мацея Рыбуса остаться играть в России

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий за саудовский клуб «Аль-Шабаб» на правах аренды, объяснил решение защитника Мацея Рыбуса продолжать играть в России и подписать контракт со «Спартаком».

«Мацей больше связан с Россией, чем я. Он долгое время там живет, у него русская жена и дети. Для него это уже второй дом. Кто знает, не будет ли в перспективе его решение лучше, чем если бы он резко перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову.

Никто из рябеет в сборной не осуждает его. Я позвонил Мацею и поддержал его. Я отношусь к нему как к другу, и я знаю, что ему было нелегко принять такое решение», — приводит слова Крыховяка РИА Новости со ссылкой на польское издание Sportowefakty.

20 июня Польский футбольный союз (PZPN) сообщил, что 32-летний Рыбус больше не будет вызываться в сборную.

Напомним, что Рыбус и Крыховяк в свое время вместе выступали за московский «Локомотив».