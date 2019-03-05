Бушманов - о Давыдове: "От сравнений Федуна с Месси на Дениса после этого обрушилось давление"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" прокомментировал уход из "Спартака" нападающего Дениса Давыдова. По его словам, форвард - из тех футболистов, которые могут создать опасный эпизод из ничего, но что-то пока ему мешает раскрыться.

– Человек, которого Леонид Федун называл юным Месси, Денис Давыдов, недавно покинул "Спартак". Вы работали с Денисом в "Спартаке-2". Почему ему не удалось стать игроком основного состава?

– Переход из молодежного футбола во взрослый – очень тяжелый, я уже говорил об этом. Многие факторы влияют: это и зарплаты, и узнаваемость, и слава, которая приходит к молодым ребятам. Кто справляется с этим давлением – движется вперед. Что касается Давыдова – я убежден, что это очень талантливый футболист. По крайней мере, за то время, что я работал в "Спартаке", таких, как Денис, в команде больше не было.

Давыдов – как раз из тех футболистов, которые могут создать опасный эпизод из ничего. Что-то пока ему мешает раскрыться. Надеюсь, он преодолеет это, хотя будет непросто.

– Что мешает ему?

– Я же не могу залезть ему в голову, не могу сказать, в чем его проблема.

– Были ли у Давыдова проблемы с дисциплиной?

– С такими игроками всегда есть проблемы. Как правило, талантливый футболист обладает непростым характером. Скажем так, с Давыдовым возникали трудности, но это нормально. Были моменты, когда я выпускал его, а потом, через 5-10 минут, менял обратно.

– Потому что он ничего не делал на поле?

– Ну да, ходил, обижался. Он тогда возвращался в раздевалку, рассказывал всем, какой плохой тренер. Потом, естественно, спустя время понимал, что был неправ, это нормально.

– У него был "звездняк"?

– Через это проходят все, кто вообще начинает играть в основном составе. В какой-то момент времени у человека появляется ощущение, что он может вообще все.

– Не кажется, что от сравнений Федуна с Месси у него сорвало голову?

– Скорее, на Дениса после этого обрушилось серьезное давление со стороны партнеров, журналистов, общественности. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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