Бурлак - капитан "Крыльев", Корниленко - играющий тренер

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, что новым капитаном команды станет защитник Тарас Бурлак. Ранее клуб сообщил, что предыдущий капитан - Сергей Корниленко - завершит карьеру и войдет в штаб Божовича, но черногорский специалист уточнил, что белорусский форвард будет играющим тренером.

– Сергей Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Божовича. - Сергей очень опытный футболист и важная фигура для "Крыльев". Дай бог, в будущем в один день Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему, в первую очередь, нужно восстановиться после травмы. Капитаном команды теперь будет Тарас Бурлак, вице-капитаном – Сергей Рыжиков, оба в этой роли уже выводили команду на матчи в прошлом сезоне.