Булыкин прокомментировал игру Угальде за «Спартак» в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в чемпионате России.

«Когда меняется тренер, то происходит встряска футболистов. Эта встряска помогла Угальде. Но самое главное для нападающего — почувствовать уверенность и раскрепощённость, которые приходят после первого забитого мяча в новой команде. Это и произошло с Манфредом», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0 дома в матче третьего тура чемпионата РПЛ сезона-2024/25. Угальде в этой встрече забил два гола.