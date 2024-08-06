Булыкин прокомментировал игру Угальде за «Спартак» в этом сезоне РПЛ
Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в чемпионате России.
«Когда меняется тренер, то происходит встряска футболистов. Эта встряска помогла Угальде. Но самое главное для нападающего — почувствовать уверенность и раскрепощённость, которые приходят после первого забитого мяча в новой команде. Это и произошло с Манфредом», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0 дома в матче третьего тура чемпионата РПЛ сезона-2024/25. Угальде в этой встрече забил два гола.
Источник: Vprognoze.ru
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|7
|
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|
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|0
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|
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|
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|0
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|
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|3
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|
16
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|9.08
|18:30
|
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|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
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|
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|10.08
|17:30
|
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|6
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|К
|Ж
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