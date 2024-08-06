В «Зените» не заинтересованы в подписании хавбека «Марселя» Арита
Пресс-служба «Зенита» прокомментировала информацию о желании петербургского клуба подписать полузащитника «Марселя» Амина Арита, сообщает Metaratings.ru.
«Не рассматривали и не рассматриваем, кто-то пытается выдавать желаемое за действительное», — говорится в сообщении.
В сезоне-2023/24 французской лиги 1 Арит провел 28 матчей, отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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|3
|0
|0
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|9
|
3
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|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|1
|1
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|4
|
7
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|1
|1
|1
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|4
|
8
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|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
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|0
|2
|6-9
|3
|
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|Акрон
|3
|1
|0
|2
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|
11
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|3
|0
|3
|0
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|3
|
12
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|3
|1
|0
|2
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|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
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|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
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|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
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|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Факел
|2
|1
|0
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Даниил Фомин
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|0
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Факел
|1
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