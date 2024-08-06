В «Зените» не заинтересованы в подписании хавбека «Марселя» Арита

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала информацию о желании петербургского клуба подписать полузащитника «Марселя» Амина Арита, сообщает Metaratings.ru.

«Не рассматривали и не рассматриваем, кто-то пытается выдавать желаемое за действительное», — говорится в сообщении.

В сезоне-2023/24 французской лиги 1 Арит провел 28 матчей, отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.