Булыкин: «Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки могут давать результат»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал работу Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

«Михаил Михайлович пришел опытным тренером из молодежной сборной России. Все думали, что после ухода опытных футболистов ничего у железнодорожников не получится. А Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки могут давать результат», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 15 матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 ноября, подопечные Михаила Галактионова проведут матч со «Спартаком». Игра начнется в 18.00 по московскому времени.