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Сегодня, 14:08

Булыкин: «Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки могут давать результат»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал работу Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

«Михаил Михайлович пришел опытным тренером из молодежной сборной России. Все думали, что после ухода опытных футболистов ничего у железнодорожников не получится. А Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки могут давать результат», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 15 матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 ноября, подопечные Михаила Галактионова проведут матч со «Спартаком». Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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