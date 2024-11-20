Булыкин назвал Газзаева и Семина величайшими тренерами России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об экс-тренерах национальной команды Валерии Газзаеве и Юрии Семине.

«Валерий Георгиевич и Юрий Павлович — два мэтра нашего тренерского цеха. Они и футболистами были великими. Считаю, что тренер прежде всего должен быть хорошим игроком. Под их руководством было очень приятно работать. Не могу поставить кого-то выше или ниже. Газзаев и Семин — два величайших тренера России, которые очень много дали российскому футболу», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

70-летний Газзаев в последний раз работал тренером в «Алании» с 2012 по 2013 год. 77-летний Семин с августа по сентябрь 2021 года возглавлял «Ростов».