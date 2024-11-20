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Сегодня, 14:14

Булыкин назвал Газзаева и Семина величайшими тренерами России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об экс-тренерах национальной команды Валерии Газзаеве и Юрии Семине.

«Валерий Георгиевич и Юрий Павлович — два мэтра нашего тренерского цеха. Они и футболистами были великими. Считаю, что тренер прежде всего должен быть хорошим игроком. Под их руководством было очень приятно работать. Не могу поставить кого-то выше или ниже. Газзаев и Семин — два величайших тренера России, которые очень много дали российскому футболу», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

70-летний Газзаев в последний раз работал тренером в «Алании» с 2012 по 2013 год. 77-летний Семин с августа по сентябрь 2021 года возглавлял «Ростов».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Юрий Семин
Футбол
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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