Президент «Динамо» Махачкала — о возможном уходе Волка: «У нас нет рабства»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера Давида Волка в другой клуб РПЛ.

«Если есть вопросы без «если», я отвечу. Предполагать, позовут ли его, не позовут — это не для меня. Без «если» могу, например, сказать следующее. Любой игрок, сотрудник, работник, который хочет уйти из клуба, конечно же, уйдет, потому что у нас нет рабства. Как на Руси говорят? Насильно мил не будешь. Мы хотим работать с профессиональными людьми, мы их ценим. Но если по какой-то причине они хотят сменить клуб — на здоровье», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Волк входит в шорт-лист ряда ведущих клубов РПЛ и может сменить клуб летом 2025 года.

23-летний россиянин выступает за «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых в 15 матчах РПЛ.