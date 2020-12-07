Булатов считает, что «Динамо» может вклиниться в чемпионскую гонку
16:28
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» объяснил причины неудач наших клубов в еврокубках и отметил возросшую интенсивность в игре «Динамо» после назначения на пост главного тренера немца Сандро Шварца.
— «Динамо» уже не участвует в еврокубках. По моей информации, при Шварце тренировки стали часовые, но невероятно интенсивные, темп высочайший. И команда сразу преобразилась. Заиграла быстрее, агрессивнее, — отмети Булатов.
— «Динамо» может вклиниться в чемпионскую гонку?
— Если в ближайшем туре удачно сыграет на выезде с «Зенитом» — вполне. Да и зимой, думаю, какое-то усиление будет.
Полностью интервью Булатова в ближайшее время в «СЭ»
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