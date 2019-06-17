Форвард Александр Бухаров покидает "Рубин" в связи с истечением срока действия контракта, информирует пресс-служба клуба.

34-летний нападающий пришел в казанский клуб в 2003 году, выступал за "Рубин-2" и дубль, в 2005 стал игроком основного состава. Всего во всех турнирах он сыграл 110 матчей, забил 37 голов.

Бухаров – один из лучших бомбардиров в истории "Рубина" в премьер-лиге. С 33 голами форврад занимает третье место по голам в РПЛ за казанцев, уступая по этому показателю лишь Гекденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.

– Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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