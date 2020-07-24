«Будем верить в справедливый исход этой тяжбы». Геркус объяснил суть иска «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о заседании суда по иску московского клуба к нему.

— Сегодня в Московском Арбитражном суде у меня очередное заседание по беспрецедентному иску: «Локомотив» против моей скромной персоны, — написал Геркус в Telegram-канале. - Сразу оговорюсь, я прекрасно понимаю, что за этим иском конкретно Василий Кикнадзе и конкретно Анатолий Мещеряков, а футбольный клуб: болельщики, игроки, сотрудники, мои друзья и коллеги — никакого отношения к этому позорищу не имеют. Что же, эти два менеджера уже себя показали и, без сомнения, еще покажут.

Напомню вкратце последовательность событий, в чем суть иска и взаимосвязь.

1. 29 декабря 2018 Василий Кикнадзе заступил на должность генерального директора.

2. Январь и половину декабря клуб составлял свою бухгалтерскую отчетность. Ответственность за ее составление и человеком, который ее подписывает, является генеральный директор. 15 февраля 2019 г-н Кикнадзе подписал отчетность Локомотива. Ни слова о каких-то сомнениях по поводу будущего предмета иска в отчетности нет. Все хорошо.

3. Параллельно отчетность проверяют аудиторы Клуба — КПМГ и дают безотговорочное положительное заключение на эту отчетность. То есть аудиторы убеждены, что отчетность правильно отражает все произошедшие события во всех существенных аспектах.

4. Отчетность и аудиторское заключение передаются на Совет директоров, на котором 28.05.2019 его члены во главе с г-ном Мещеряковым единогласно голосуют за утверждение отчетности и рекомендуют акционерам также, в свою очередь ее утвердить.

5. Где-то в это же время (точные сроки мне неизвестны) г-н Кикнадзе нанимает (интересно за сколько) компанию HLB Внешаудит и дает им задание «выявить возможный факт причинения убытков действиями единоличного исполнительного органа в период с 11.08.16 по 31.12.18». Факт того, что он сам, силами бухгалтерии, финансистов и даже аудиторами КПМГ выявить убытков ранее не смог его не смущает.

6. Внешаудит берется за работу и находит несколько моментов, которые они решили трактовать как убытки, причиненные недобросовестно и неразумными действиями директора. Вот о чем речь.

7. В «Локомотиве» зарплата сотрудников состоит из оклада и ежемесячной/квартальной/годовой премии. Специалисты Внешаудита, покопавшись в документах отдела кадров, решили, что часть этих премий неправильно оформлялась. По их словам неправильно составлялись служебные записки по выплате. С ошибками. Из этого они сделали вывод, что директор действовал недобросовестно. Кроме этого, им не понравилось, что я выплатил сотрудникам премии за завоевание Клубом Кубка России и Чемпионства. Так же они посчитали, что включать себя в списки премируемых наравне со всеми я не имел права. Ну и наконец им не понравились договоры по найму специалистов, которые помогли нам в ускоренном порядке получить гражданство России Ари и Пейчиновичу.

8. Проблема в том, что находки и мнение Внешаудита это не более, чем непрофессиональное мнение. Его может высказать любой человек. Само по себе оно ничего не доказывает. И тем более, оно ни в какой степени не является аудиторским заключением. Это даже не экспертиза. Непрофессиональное мнение.

9. Ну и наконец, вернемся с того, с чего начали. Если бы г-н Кикнадзе в самом деле считал, что я нанес убытки Клубу, он обязан был зафиксировать эти факты в отчетности, сообщить аудиторам и Совету директоров. Но он осознанно этого не сделал.

Сегодня мы выскажем все перечисленное (и многое другое) суду и будем верить в справедливый исход этой тяжбы.