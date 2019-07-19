Бразилец ехал в Россию работать водителем хавбека "Спартака" Фернанду, но был задержан с запрещенными лекарствами

Полузащитник "Спартака" Фернанду лишился личного водителя, который даже не успел приступить к работе. Как сообщает Record TV, бразилец Робсон вылетел из Рио-де-Жанейро в Москву для работы на хавбека красно-белых.

Однако в московском аэропорту его задержали с запрещенными в России препаратами - таблетки Робсона содержали метадон. В Бразилии препарат разрешено покупать по рецепту.

По словам близких Робсона, его должны были освободить на 30 суток, чтобы он смог привезти рецепт врача. Тем не менее, этого до сих пор не сделано.

Также родственники Робсона отметили, что Фернанду не отвечает на звонки бразильских журналистов и полностью игнорирует ситуацию.