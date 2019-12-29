«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе

«Брайтон» проявляет интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе. Ранее игроком интересовался «Кристал Пэлас», но предложение лондонского клуба не устроило армейцев. Также указано, что «Брайтон» хочет приобрести и защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера-Питерса.

21-летний россиянин в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА и забил шесть мячей при пяти голевых передачах.