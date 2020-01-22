Дмитрий и Кирилл Комбаровы 22 января отмечают день рождения. Защитникам «Крыльев Советов» и «Арсенала» исполнилось 33 года.

Оба игрока начали заниматься футболом в академии «Спартака», а в 2001 году перешли в «Динамо». В 2010-м Комбаровы вернулись в «Спартак»: Дмитрий выступал за клуб до лета 2019 года, Кирилл с лета 2014-го играл за «Торпедо» и «Томь», а в январе 2017 года перешел в тульский «Арсенал».

Братья Комбаровы в составе «Динамо» стали бронзовыми призерами РФПЛ-2008 и серебряными призерами РФПЛ-2011/12 со «Спартаком». Также Дмитрий стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе красно-белых.